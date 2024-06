ASSOCIATION : Journée de la santé sexuelle ce samedi

Cette journée qui se déroulera à la Plantation de la Baie Orientale ce samedi 22 juin de 8h à 17h s’adresse aux hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.

L’association SAFE de Saint-Martin et de Sint Maarten qui milite pour les droits des personnes LGBT+ de l’île s’associe avec AIDES pour proposer cette journée de la santé sexuelle. L’association AIDES participe activement sur le territoire pour lutter contre le VIH, les infections sexuellement transmissibles et les discriminations avec en point de mire la défense des droits. Des actions de dépistage sont d’ailleurs souvent mises en place par la structure. Ce samedi 22 juin à partir de 8h, la Plantation de la Baie Orientale ouvrira ses portes aux participants de cette journée promouvant la santé sexuelle. Au programme, 4 ateliers thématiques dès 9h (voir programme complet ci-dessous) ponctués d’échanges avec les équipes de SAFE et AIDES. _Vx

Infos : +590 690 210 410

elie@safe978.org

Programme de la journée de la santé sexuelle – 22 juin 2024 :

8h Café d’accueil

9h Atelier n° 1 – IST et Sexe Oral : Quels risques ?

10h45 Séance de questions / Réponses et temps d’échanges

11h Atelier n° 2 – L’éventail de la prévention

13h30 Atelier n° 3 – Syndrome de la blouse blanche

14h15 Atelier n°4 – Alter ego

16h Évaluation et synthèse des ateliers par les bénéficiaires

16h45 Levée de séance et convivialités et interactions





Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter