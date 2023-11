VIE ASSOCIATIVE : Une seconde vie pour le mobilier scolaire

La Collectivité de Saint-Martin, en lien avec la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS), a récemment renouvelé le mobilier des cantines scolaires de plusieurs établissements du territoire tout en faisant preuve d’innovation en matière de réutilisation responsable des ressources.

Le mobilier flambant neuf était destiné aux écoles Jérôme Beaupère, Aline Hanson, Jean Anselme et Clair Saint-Maximim. Pour éviter que le matériel remplacé ne finisse à la décharge, une opération « Don aux Assos » a été organisée par la direction de la vie associative et de la citoyenneté portée par Martine Beldor, dans une démarche écoresponsable et solidaire. En conséquence, 88 tables et 502 chaises ont ainsi été redistribuées à une trentaine d’associations du territoire. Cette opération a permis de donner une seconde vie aux mobiliers au profit du secteur associatif pour qui chaque ressource est importante.

Pour Louis Mussington, président de la Collectivité, cette action est « un geste qui reflète non seulement un engagement en faveur du développement durable, mais aussi un soutien concret aux acteurs associatifs de l’île ». Bravo à la CTOS et aux agents de la direction de la vie associative et citoyenneté pour leur réactivité. _Vx

180 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter