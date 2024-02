VOILE : Déjà 113 bateaux inscrits pour la 44ème édition de la Heineken Regatta !

De renommée internationale, la célèbre Heineken Regatta se déroulera cette année du 29 février au 3 mars 2024. 113 bateaux (des voiliers de rêve aux prototypes en passant par les croiseurs familiaux) sont déjà inscrits pour cette 44ème édition.

Des centaines de bateaux et de marins du monde entier sont attendus pour ce grand événement annuel de la voile. Pour s’assurer que la St. Maarten Heineken Regatta conserve un impact positif sur l’île, tant sur le plan économique qu’environnemental, l’événement a inscrit le développement durable dans ses valeurs fondamentales.

Au village de la régate à Port de Plaisance et sur les nombreux sites de l’événement, la St. Maarten Heineken Regatta promeut et soutient les initiatives en faveur de l’environnement. Pour preuve, le week-end dernier, en partenariat avec le Sint Maarten Yacht Club et la St. Maarten Nature Foundation, a été organisée une opération de nettoyage écocitoyenne de Kim Sha Beach, un lieu très apprécié des marins, de la population locale et des touristes de passage sur l’île. Les jeunes, les marins et les membres de la communauté se sont ainsi mobilisés pour préserver l’environnement naturel et le site historique de la Heineken Regatta.

Par ailleurs, sur le rivage, les amateurs de régates bénéficieront d’une expérience visuelle améliorée grâce à un nouvel accès permettant de suivre la flotte en direct et de savoir où se déroulent les régates. Certains sites de l’île « prêts pour la régate », comme le Sint Maarten Yacht Club, disposeront d’un système de suivi en direct et des flux vidéo en direct d’Island92 pendant toute la durée de l’événement, afin de fournir des informations en temps réel. Les passionnés de voile pourront se connecter à tout ce « Serious Fun » sur l’eau en choisissant le point de vue idéal pendant la semaine de la régate : Sint Maarten Yacht Club, Dinghy Beach Bar, K Beach, Holland House, Seaview Beach Hotel et Bikini Beach Bar.

A la fin de chaque régate, des animations auront lieu du jeudi 29 février au dimanche 3 mars à partir de 18 heures avec notamment la remise des prix des vainqueurs du jour. Viendra ensuite le tour des artistes de monter sur scène. De grosses pointures internationales seront présentes dont Tarrus Riley, Kevin Lyttle, Rupee et bien d’autres…

Les billets sont déjà disponibles chez Divico, Mailbox, Vandorp et dans d’autres points de vente de l’île, ainsi que sur l’application Kband. _AF

Pour en savoir plus sur le programme de la Heineken Regatta et acheter des billets en ligne, consultez le site web de l’événement : www.heinekenregatta.com/schedule/.

