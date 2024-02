Métimer : Second volet du calendrier des actions 2024

Réunis au Yacht Club de Marigot la semaine dernière, plusieurs membres de Métimer ont présenté les évènements 2024 de l’association dédiée au nautisme dont voici la seconde partie (voir première partie dans notre édition d’hier).

Après les annonces de la Fête de la Baleine et la participation inédite des jeunes du lycée Robert Weinum à la Heineken Regatta, Métimer prévoit pour fin mars le grand forum des métiers de la mer dont la dernière édition s’est tenue en 2022. Organisée avec l’appui de la Collectivité de Saint-Martin et France Travail (anciennement Pôle Emploi) avec une action ciblée plus en profondeur, le forum des métiers de la mer a pour but de susciter des vocations et générer des formations et emplois dans le secteur du nautisme qui manque encore d’attrait auprès des jeunes saint-martinois. L’association entend proposer aux partenaires une nouvelle forme attractive pour la jeunesse au vu du peu d’intérêt face aux quatre formations maritimes mises en place par France Travail. Des vidéos promotionnelles avec des figures emblématiques du nautisme de Saint-Martin seront réalisées et utilisées dans les salons de formation. Des “ bus tour ” seront également organisés par groupe de 5 à 10 personnes pour faire le tour des entreprises du nautisme voire embarquer en bateau. Sur la durée du forum des métiers de la mer, une soirée sera dédiée à la rencontre entre les entrepreneurs participants et les personnes intéressées par le secteur nautique. Ces dernières auront la possibilité d’intégrer une de ces sociétés en tant que stagiaire pour une durée d’une à quatre semaines (stage d’observation), en sachant que les demandeurs d’emploi ne perdent pas leurs droits et bénéficieront d’une intégration dans l’entreprise. En parallèle, les entrepreneurs seront pleinement informés des aides disponibles et dispositifs en alternance. Un stage de création d’entreprise pour les jeunes est également au programme pour un circuit complet entre formation et emploi. Autre belle action pour Métimer en 2024 : la 13ème édition de la Fête de la Mer à Grand-Case. Lors de cette année de changement durant laquelle Béatrice Wojcik cèdera la présidence de l’association, la Fête de la Mer de 2024 est bel et bien à ne pas manquer cette année. De nombreuses animations liées au nautisme à bas prix attendront les petits et les grands en juin prochain. En fin d’année, les acteurs du nautisme désirent réitérer la Xmas Boat Party dont la 1ère édition s’est tenue en décembre dernier sur l’initiative de Captain Jo : « Cet évènement organisé en partenariat avec l’Office de Tourisme, a été bien vu et a parlé aux élus, avec huit bateaux décorés de guirlandes de Noël rejoints par certains plaisanciers, c’est une action qu’on va refaire » concluait la présidente de Métimer. _Vx

233 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter