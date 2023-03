Heineken Regatta : toujours la même effervescence !

C’est bien connu, on ne change pas une équipe qui gagne ! Année après année, la Sint Marteen Heineken Regatta s’est taillée une solide réputation dans le monde du nautisme avec la présence sur l’île des meilleurs skippers internationaux.

L’effervescence était palpable jeudi dernier à l’occasion de la 1ère journée de course qui a vu plus de 100 bateaux prendre le départ de cette 43ème édition. Après avoir franchi le pont de Simpson Bay, la flotte s’est répartie par catégorie avec deux départs prévus à Cole Bay et à Simpson Bay. Les parcours de la journée de jeudi ont été conçus pour diriger les maxis, monocoques et autres multicoques vers le côté de l’île exposé au vent. Concernant les différentes stratégies de course, les skippers ont dû choisir entre la route côtière, traditionnellement privilégiée, ou profiter des vents légèrement plus forts au large. Le spectacle était garanti quelle que soit l’option choisie !

Après de belles empoignades et de beaux moments de navigation, les équipages se sont retrouvés jeudi à la tombée de la nuit au Regatta Village, à Port de Plaisance pour la traditionnelle remise des prix, marquant ainsi le début des grandes soirées qui caractérisent cette régate de renommée internationale avec sa touche « serious fun ». _AF

(Retrouvez les résultats complets de la Heineken Regatta 2023 dans notre prochaine édition)

