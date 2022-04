« Festival des Langues et Cultures » 2022 : Un bel hommage rendu à Daniella Jeffry

Dans le cadre du 1er «Festival des Langues et Cultures » 2022 organisé par l’Education nationale à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les élèves et enseignants du lycée professionnel Daniella Jeffry ont rendu un bel hommage à une pionnière du territoire de Saint-Martin.

Femme aux compétences multiples, Daniella Jeffry aura marqué plus d’un et dans divers domaines ! C’est ainsi que la politicienne, la militante culturelle, la linguiste, l’historienne, la mère de quatre enfants et avant tout LA SAINT-MARTINOISE ont été présentées par des lycéens fiers de porter à la connaissance de leurs pairs des informations précieuses sur un parcours extraordinaire. Ils n’ont pas manqué de remercier celle qui leur avait légué un héritage façonnant leur identité et appelant à leurs responsabilités. La démonstration a été faite que Daniella Jeffry est et restera bien plus que le nom du lycée professionnel de Saint-Martin. Dans le cadre du festival Langues et Cultures, l’hommage a Daniella Jeffry aura revêtu un caractère particulier… cette dame de caractère se définit bien par deux mots clés. Devinez lesquels ! Langues et cultures ! Longue vie à ses œuvres ! Longue vie à sa mémoire !

