Ouverture du « Festival des Langues et Cultures » 2022

Organisé par l’Education nationale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le « Festival des Langues et Cultures » va permettre aux élèves des différents établissements scolaires des Iles du Nord de découvrir la richesse des activités proposées dans le domaine de l’apprentissage des langues. Faire du multilinguisme un atout ce n’est pas seulement un slogan, c’est une réalité que la jeunesse st-martinoise pourra mesurer durant toute la semaine du 4 au 8 avril.

Dans le cadre du « Festival des Langues et Cultures » 2022, l’école élémentaire Marie Amélie Leydet à Concordia et l’école élémentaire Aline Hanson à Sandy-Ground ont mis à l’honneur ces deux femmes illustres dont l’école porte le nom.

Les élèves avec leurs enseignants ont travaillé leur biographie, en français et en anglais, et préparé un texte qui sera imprimé sur une plaque et installée très prochainement dans chacune de ces deux écoles.

Cet hommage a été l’occasion pour les élèves de lire à haute voix, de chanter, de danser et de montrer l’étendue de leur talent linguistique et artistique. Bravo et merci à eux !

Le festival « Langues et Cultures » s’est poursuivi hier matin avec la mise à l’honneur de Jérôme Beaupère à la maternelle éponyme à Sandy-Ground à travers une biographie et des chants dans quatre langues. Le public a été invité à assister à une séance en co-intervention de la classe de GS bilingue dans le domaine « Explorer le monde ».

De son côté, l’école élémentaire Hervé Williams a mis à l’honneur plusieurs pays avec des élèves et parents originaires de l’Italie, l’Inde, l’Espagne ou bien encore de la Hollande. Des textes, du vocabulaire et des chants dans toutes les langues ont rythmé cette journée placée sous le signe de l’ouverture sur le monde ! Un grand bravo à tous les élèves et à l’équipe éducative. _AF

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui