ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2022 : Quels sont les grands enjeux en Outre-mer ?

Vie chère, chômage, inégalités, sécurité, environnement, les Outre-mer font face à de nombreux défis. Auxquels s’ajoutent des problématiques spécifiques à chaque territoire.

La majorité des candidats à l’élection présidentielle ont dans leur programme un volet consacré à l’Outre-mer. Les territoires ultramarins ont un véritable poids avec près de deux millions d’électeurs. Ils représentent 4% du corps électoral.

La vie chère, une caractéristique commune

Dans le contexte actuel d’inflation généralisée, la « vie chère », autrement dit le pouvoir d’achat, reste une inquiétude pour les électeurs. Les matières premières ne cessent d’augmenter. En Outre-mer, l’éloignement, l’octroi de mer qui taxe les importations et l’indexation des salaires de la fonction publique alourdissent la facture.

Des inégalités socio-économiques

Le niveau de vie est plus faible dans les Outre-mer que dans l’Hexagone surtout en Guyane et à Mayotte. Le taux de pauvreté y est élevé. Le chômage pose également problème : certaines collectivités territoriales ultramarines sont affectées par des taux record. Il touche plus particulièrement les femmes et les jeunes.

L’insécurité

Les territoires ultramarins sont également plus exposés aux infractions avec violence. Les homicides y sont plus élevés que dans l’Hexagone ainsi que les infractions avec armes. La mortalité routière reste préoccupante : le taux par million d’habitants selon la tranche d’âge peut tripler par rapport à celui observé dans l’Hexagone.

L’environnement, un enjeu crucial

La richesse de la biodiversité des Outre-mer est incomparable. Grâce à ses territoires ultramarins, la France, est présente dans quatre des cinq océans de notre planète, ce qui en fait le deuxième domaine maritime mondial. Ces territoires abritent sur leur sol et dans leurs eaux, une faune et une flore au caractère exceptionnel. 80% de la biodiversité française y est concentrée mais elle est en danger.

Vous trouverez, à l’adresse suivante : https://www.cnccep.fr/candidats.html, pour chaque candidat la version électronique de sa profession de foi.

N’oubliez pas que le vote pour le 1er tour des élections présidentielles se déroulera ce samedi 9 avril 2022 de 8h à 19 heures pour les Collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (et non le dimanche 10 avril 2022).

