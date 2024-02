CULTURE : Un grand concours de poésie ouvert à tous les francophones !

La French American Cultural Society (FACS) et son partenaire la French Heritage Society sont heureux d’annoncer que l’édition 2024 du Concours de Poésie est officiellement lancée !

Cette année, le Concours de Poésie est ouvert à toutes les écoles, collèges et lycées, publics ou privés pour tous les élèves français ou francophones sur l’ensemble des USA, du Canada, ainsi que tous les territoires français d’Outre-mer, dont bien sûr Saint-Martin et Saint-Barthélemy !

Les inscriptions sont libres et plusieurs prix seront destinés aux élèves, ainsi qu’à leurs classes, pour participation au Concours, et en cas de sélection par les membres du jury, pour une remise de prix en personne et / ou en ligne !

Les catégories sont ouvertes aux élèves français et francophones de maternelle, primaire, collège et lycée, avec plusieurs prix pour chaque catégorie. Il n’y a pas de thème cette année, avec quand même une option sur le sport et les jeux olympiques pour celles et ceux qui le souhaitent. Les soumissions peuvent se faire à titre individuel, à plusieurs, par projet de classe.

Les soumissions de projet (poèmes en vers ou en prose, en français ou en langue locale, notamment polynésienne avec traduction) seront ouvertes jusqu’au 31 mai 2024, pour une remise de prix en automne 2024.

Soumettez vos œuvres jusqu’au 31 mai 2024 en utilisant le lien suivant : https://docs.google.com/…/1FAIpQLScHZ2wCvKldMT…/viewform

