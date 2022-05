Elections législatives : Daniel Gibbs veut « mettre son énergie et sa combativité au service d’un nouveau mandat »

«Citoyen engagé dans la vie politique de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy depuis de nombreuses années, Daniel Gibbs est officiellement candidat aux élections législatives des 11 et 18 Juin 2022, suppléé par Thomas Gréaux ».

C’est par un communiqué de presse envoyé dans la soirée de mardi que le président de l’Union pour la démocratie (UD) a officialisé sa candidature.

Celui qui a été élu premier député de la circonscription en 2012, assure vouloir «mettre, entre 2022 et 2027, son énergie et sa combativité, au service d’un nouveau mandat». «J’ai la volonté ferme de porter la réussite de la France et celle de nos îles, au-delà des clivages que génèrent des «étiquettes». Pour moi, la vraie politique consiste à mettre d’abord les paroles en pratique et ensuite à parler conformément aux actions…avec en tête l’impérieuse nécessité de défendre avant tout ce qui me paraît juste…», confie celui qui se présente sans étiquette puisque la famille politique à laquelle il appartient (Les Républicains) a investi la députée sortante.

Daniel Gibbs a choisi Thomas Gréaux comme suppléant. «Ingénieur en bâtiment public, résidant de Saint-Barthélemy, Thomas Gréaux est un jeune homme de défi, très investi dans la sphère économique et sociale de Saint-Barthélemy, dont il préside depuis 2020 la C.E.M, Chambre économique multi-professionnelle », précise Daniel Gibbs dans le communiqué de presse.

