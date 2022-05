Opération «Tout, sauf un sac» : les élèves du collège Mont des Accords ont fait preuve d’imagination

La semaine dernière, les élèves du Collège du Mont des Accords étaient invités à utiliser autre chose que leur habituel sac à dos pour transporter leurs affaires scolaires… et les collégiens n’ont pas manqué d’imagination.

Initiée par le Conseil de Vie Collégienne (CVC), cette action coup de poing intitulée « Tout, sauf un sac ! » a grandement motivé les élèves de l’établissement. Le CVC du collège est constitué de professeurs, d’encadrants et surtout d’une cinquantaine d’élèves. Toutes les actions proposées par le Conseil de Vie Collégienne sont impulsées par les jeunes sur des thématiques touchant l’éducation, le vivre ensemble et l’environnement. À un âge où l’absentéisme se fait plus fréquent, de l’ordre de 20%, les collégiens de la sixième à la troisième qui participent à une action telle que « Tout, sauf un sac ! » font la nique à ce constat. Bon nombre d’entre eux se sont donc présentés à leur collège mercredi passé sans leur cartable habituel. Faisant preuve de créativité, ils ont transporté leurs cours dans une valise, un ventilateur, une boite en carton, un panier à linge, une seau à serpillière ou encore une glacière. Le tout customisé par leurs soins. Les professeurs ont également joué le jeu du sac alternatif. Très actif depuis le début de l’année académique, le CVC a déjà mené de nombreuses initiatives comme la réalisation d’un court-métrage sur la biodiversité, le green day, la vente de gâteaux, une journée où les jeunes étudiants se sont habillés avec les vêtements du métier de leur choix, et les idées continuent de fuser au sein du Conseil. _Vx

