Coupure d’eau sur toute l’île à partir de 9h30 ce matin

Communiqué urgent de la Saur: Suite à un dysfonctionnement électrique survenu dans la soirée de mercredi, indépendant de notre volonté et impactant l’usine de production d’eau potable (UPEP) de Galisbay, la SAUR Saint-Martin se voit contrainte d’interrompre l’alimentation en eau potable sur toute l’île à partir de 9h30 ce jeudi 19 mai, et ce pour une durée indéterminée.

La remise en eau dépendra du retour du service électrique et de la remise en production permettant de retrouver des niveaux sécuritaires dans les réservoirs.

Les équipes de la SAUR Saint-Martin et d’EDF travaillent en étroite collaboration afin de rétablir la situation sous les meilleurs délais et remercient la population pour sa patience et compréhension.

Prochain point de situation à 12 heures.

