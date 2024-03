CONSTRUCTION : SAFEL/CARDEC, une histoire de familles

Eric Labruyère, président de la société depuis la reprise du groupe familial en avril 2022 avec Sophie Cazemajou, nièce du fondateur, nous conte l’histoire de cette entreprise implantée sur le territoire de Saint-Martin depuis quatre décennies.

Connu et reconnu pour son dynamisme et son professionnalisme, le groupe familial Cardec a vu le jour en 1984 grâce à la vision de Claude Cazemajou, ouvrier agricole qui s’est battu sans relâche pour apprendre les métiers du bâtiment. Fort de son courage et de sa détermination, Claude Cazemajou est reparti de zéro pour devenir un entrepreneur brillant. En rassemblant les meilleurs ouvriers autour de lui, le fondateur du Groupe Cazemajou Holding (GCH) s’est rendu sur le territoire de Saint-Barthélemy dans les années 80 pour faire un constat dans le secteur de la construction. Inscrivant scrupuleusement ses remarques dans un carnet de notes, le visionnaire, au contact des habitants, est ainsi reparti avec 2 ans de commandes. En basculant sur Saint-Martin, il créé un premier magasin spécialisé dans les matériaux de construction, CARDEC, proposant une large palette de produits en plomberie, quincaillerie, sanitaires, carrelage, menuiserie d’intérieur ou encore des meubles de salle de bain. Face aux problèmes récurrents d’approvisionnement, il décide de créer, en 1996, sa propre activité de négociant exportateur, SAFEL, pour gérer l’approvisionnement de CARDEC. Située à Bordeaux, cette centrale d’achat importe chaque année plus de 200 containers de matériaux et produits à destination de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et des Antilles françaises. Une troisième entité s’est ensuite glissée dans CARDEC, PROCARDECO, pour le second œuvre comme la pose de carrelage ou la plâtrerie.

Avril 2022 est une période marquante pour le groupe, avec la reprise de SAFEL et de CARDEC par la holding ELCS détenue et co-gérée par Sophie Cazemajou, responsable commerciale de SAFEL, et Eric Labruyère, Directeur Général du groupe. Tous deux ont pour volonté de construire un projet de reprise en intelligence collective afin d’harmoniser les deux entreprises au service des clients tout en conservant les valeurs familiales chères au fondateur. En décembre 2023, SAFEL fait l’acquisition du fonds de commerce du magasin CARDEC qui reprend, dans la foulée, l’enseigne PROCARDECO afin de poursuivre l’activité de construction en second œuvre. Fort d’un ancrage local avec un profond attachement au territoire de Saint-Martin, SAFEL/CARDEC privilégie une approche humaine et environnementale. En s’adaptant aux spécificités locales grâce à la technicité et l’expérience de l’équipe, SAFEL/CARDEC s’est bâti une bonne réputation en offrant, à la fois des premiers prix accessibles et des produits plus haut de gamme, designs et innovants, au service du territoire et de ses populations.

Quarante ans après la création de la première entité, SAFEL/CARDEC rénove et modernise le magasin de Marigot tout en réservant une belle surprise concernant les locaux d’Hope Estate pour septembre 2024.

Après l’ouverture de son nouveau site safel.fr, qui a permet aux clients de commander en ligne tous biens de consommation non-périssables, dont elle assure l’acheminement, SAFEL continue sa digitalisation et ouvrira prochainement deux nouveaux sites internet, un pour les commandes en Drive et un pour le suivi des commandes des professionnels. Avec 12 employés à Saint-Martin et 12 autres en métropole, SAFEL/CARDEC espère ouvrir prochainement un bureau à Saint-Barthélemy, comme un retour aux sources pour cette entreprise familiale qui montre un vrai engagement humain dans la continuité de son fondateur. _Vx

529 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter