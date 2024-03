Une conférence sur la mise en place des énergies renouvelables dans les territoires insulaires organisée samedi 16 mars à la CCISM

A l’initiative de l’association Ensolus présidée par Raj Charbhe, une conférence sur les enjeux et perspectives de la mise en place des énergies renouvelables sur nos petits territoires insulaires est organisée ce samedi 16 mars, à partir de 9 heures, dans les locaux de la CCISM à Concordia.

Plusieurs intervenants seront présents lors de cette réunion d’information et d’échanges ouverte au grand public. Parmi les invités, on notera la présence de Clara Brander, Architecte DPLG, Présidente de l’association des architectes de Saint-Martin et trésorière de l’association Ensolus, qui introduira par des propos liminaires les enjeux et les perspectives de l’autonomie énergétique.

Murielle Mathias-Planques, Directrice territoriale IDN de la CEPAC parlera du financement vert sur les Iles du Nord et notamment des avancées notables à Saint Barthélemy.

De son côté, Sabrina Charville, Directrice Qualité et Développement Durable à l’Aéroport de Saint-Martin – Grand-Case évoquera l’engagement écologique EDEIS sur les aéroports dont il a la gestion, et notamment, à Grand- Case.

En provenance de Guadeloupe, Eustase Janky, ancien Président de l’Université des Antilles incitera la jeunesse saint-martinoise à embrasser les carrières liées au développement des énergies renouvelables. Il évoquera aussi les filières existantes à l’Université des Antilles et conseillera les futurs étudiants intéressés (Parcoursup). A noter qu’Eustase Janky interviendra auprès des futurs bacheliers au lycée Robert Weinum ce vendredi 15 mars à 10h30.

Enfin, Ted Soubdhan, physicien à l’Université des Antilles, Responsable du Master «Energy Management in Smart Cities», parlera des installations domestiques solaires, des installations industrielles éoliennes, des installations à hydrogènes domestique et industrielle et comment mixer ces trois types d’énergies pour pérenniser la fourniture d’énergie.

En attendant de connaître le nom de l’invité surprise, chaque intervention durera de 10 à 15 minutes, à la suite de laquelle une courte session de questions-réponses s’ouvrira avec le public présent.

L’association Ensolus compte sur votre présence nombreuse pour faire de notre rêve d’une indépendance énergétique une réalité ! _AF

