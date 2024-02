Métimer : Calendrier 2024 des actions liées au nautisme

Réunis au Yacht Club de Marigot lundi dernier, plusieurs membres de Métimer ont présenté les évènements 2024 de l’association dédiée au nautisme et les préoccupations des acteurs du secteur.

Pour Béatrice Wojcik, présidente de Métimer qui cèdera sa fonction cette année après trois années de bons et loyaux services au nautisme, et Alexina Paya, coordinatrice de l’association, la conférence de presse se voulait en deux parties : la présentation des évènements de Métimer pour 2024 et les problématiques récurrentes auxquelles les acteurs du nautisme continuent d’être confrontés malgré les appels aux élus. Mais tout d’abord, place au calendrier de Métimer pour cette nouvelle année, qui s’annonce belle et chargée avec la Fête de la Baleine le 25 février prochain. Les eaux peu profondes de Saint-Martin en font une destination de choix pour les magnifiques baleines à bosse qui y séjournent de janvier à mai afin que leurs baleineaux puissent prendre assez de force avant le grand voyage vers des mers plus froides. Les princesses des mers sont déjà arrivées dans nos eaux et la fête de la baleine est aussi l’occasion de leur souhaiter la bienvenue tout en sensibilisant le public aux bonnes manières à adopter pour observer les majestueux mammifères marins (Whale Watcher agréés à Saint-Martin : Captain Jo, Windadventures, Scoobidoo, Blue Pelican charters). Cette année cependant, faute de subvention d’AGOA, l’association locale a dû fonctionner sur fonds propres et revoir à la baisse le panel d’animations, pas de village de la baleine à la BO mais la projection d’un film sur les baleines à bosse et la présence d’experts scientifiques pour répondre aux questions au Théâtre de la Chapelle ce dimanche 25 février de 17h30 à 19h. L’entrée pour cet évènement organisé en collaboration avec la Réserve Naturelle et ‘Mon École Ma Baleine’ est gratuite pour tous. Que les enfants n’oublient pas de ramener leur plus beau dessin de baleine pour avoir la chance de gagner une sortie en mer. D’autres seront d’ailleurs prévues par Métimer dans le cadre de la subvention 2023 de la Politique de la Ville que l’association a quelque peu décalé pour coller au calendrier d’arrivée des baleines. En avril, quand la mer sera calme, une dizaine de sorties en mer pour observer les baleines seront organisées par Métimer au profit de collégiens issus des quartiers prioritaires et intéressés par le secteur du nautisme. Autres dates importantes, du 29 février au 3 mars, la 44ème édition de la Heineken Regatta qui comptera cette année une équipe de jeunes du lycée Robert Weinum embarqués sur le petit voilier First 21,7 de Métimer grâce au partenariat de l’Office de Tourisme et aux entraînements donnés par l’association Saint Martin Voile pour Tous de Friar’s Bay. Une dizaine de lycéens groupés en deux équipages, un féminin et un masculin, s’alterneront sur les quatre jours de course afin de montrer leur talent lors de cet évènement de portée internationale. Suite dans notre prochaine édition. _Vx

