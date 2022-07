SPORT & NAUTISME : Le Club Nautique de Saint Martin fête ses 4 ans

Pour l’occasion, l’équipe du Club Nautique de Saint-martin (CNSM) a convié la presse mercredi dernier au Ma Ti Beach pour célébrer l’évènement avec une rétrospective des activités proposées lors de l’année 2021.

Après un bilan satisfaisant en 2020, le Club Nautique a remis au cœur de son carnet des tâches le dispositif DAPA pour l’année 2021. Nika, coordinatrice du Club Nautique, a retracé les différentes sessions qui ont eu lieu au cours de l’année, à savoir quatre. Pour rappel, le dispositif DAPA organisé par le Club Nautique de Saint Martin et soutenu par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS) permet à des enfants en situation de précarité d’accéder à des activités sportives et de plein air dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. La première session de 2021 fut le DAPA Carnaval en février sur la plage de Friar’s Bay. Trois journées d’activités sportives attendaient 266 enfants issus de Quartier d’Orléans, Concordia et Sandy Ground. La seconde édition, le DAPA Pâques, a quant à elle eu lieu les 31 mars et 1er avril 2021, toujours à Friar’s Bay. S’est déroulé ensuite le DAPA Halloween les 27, 28 et 29 octobre 2021, cette fois, sur l’île de Pinel, offrant ainsi la possibilité aux enfants de découvrir une autre île et élargir leur environnement, certains n’étant jamais montés sur un bateau. Les enfants ont été guidés par des représentants de la Réserve Naturelle, explorant l’île de Pinel que ce soit la faune ou la flore, dans une démarche de conscientisation de la préservation d’un écosystème. La dernière édition de 2021 s’est organisée sur la plage du Galion, le DAPA spécial Noël avec de belles surprises concoctées par l’équipe organisatrice. Durant toutes ces éditions DAPA, tous les enfants se sont initiés aux sports nautiques et de plage comme la natation, le paddle, le kayak, le surf, la voile, le beach tennis, le soccer, la boxe, etc. De nombreux sports qui, hors cadre du DAPA, n’étaient pas forcément abordables financièrement pour cette jeune population. Le coût de l’ensemble des activités DAPA est de 80.000€, avec des subventions délivrées par la Collectivité. Le Club Nautique prenait en charge le transport des enfants de leur école de quartier au site concerné, les repas, et bien évidemment, les activités. Bülent Gülay, président du CNSM, n’a pas caché son émotion lors du rendez-vous avec la presse lorsque plusieurs photos et vidéos illustrant ces quatre évènements majeurs ont été projetées sur un écran, prouvant encore une fois l’importance d’un projet comme DAPA pour l’épanouissement de la jeunesse saint-martinoise. _Vx

