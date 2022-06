THÉÂTRE : Double dose de rire avec « Loc’ à terre ! » et « Le Confessionnal »

La Compagnies des Têtes de l’Art referme officiellement le chapitre de ses ateliers 2021-2022 après les performances scéniques des adultes, des adolescents et des enfants, tous vivement applaudis par le public.

Laurence Blanc, cheffe d’orchestre des ateliers théâtre, avait choisi d’adapter la pièce « Avis de passage » de Jean-Pierre Martinez, nommant ainsi le spectacle « Loc’ à terre ! » et de le présenter au groupe d’adultes. Ces derniers s’en sont donnés à cœur joie pour interpréter des personnages caricaturaux hantés par un corbeau déposant des lettres de menace dans les boîtes de la cour de leur immeuble. Retenons surtout le pur plaisir des comédiens à se donner la réplique dans ce vaudeville où le comique de situation a une place centrale. Les adultes ont ensuite laissé la scène du théâtre de la Chapelle aux enfants et aux adolescents. Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’était fou fou fou. « Le Confessionnal », entièrement écrit et mis en scène par Laurence Blanc, est une succession de sketches se déroulant dans un hôpital psychiatrique où les troubles obsessionnels compulsifs sont à l’honneur. Vingt-six enfants et adolescents âgés de 8 à 16 ans ont revêtu la légendaire blouse d’hôpital et n’ont pas eu peur de révolutionner l’art de la coiffure pour donner vie à des personnages un peu fada mais surtout hilarants, attachants et humains. Les rires n’ont pas manqué dans la salle. Comme chez les adultes pendant leur performance, une réelle délectation se lit sur le visages des jeunes comédiens qui ont brillé sur la scène de théâtre. Si Laurence Blanc leur a transmis une chose, c’est bien le plaisir de jouer. _Vx

Infos pour les ateliers théâtre : 06 90 54 20 50

