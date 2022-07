ÉVÈNEMENT : Mad Events présente la Shatta Summer {R}evolution ce samedi 16 juillet

Les deux associés de Mad Events continuent d’enflammer l’été au Roxxy Beach en proposant cette fois une beach party avec un dresscode « tout en blanc » et un showcase des Tolly Boy’s.

Après avoir fêté dignement leur premier anniversaire en juin dernier avec une performance inoubliable de La Fouine, Mad Events met la barre encore plus haut. Ce samedi 16 juillet à partir de midi, la Shatta Summer {R}evolution Beach Party fera la part belle aux sons caribéens. Le shatta est une variété de dancehall très prisée dans les Caraïbes, les organisateurs de l’évènement avaient à cœur de rendre hommage à ce courant musical tout en gardant une ligne musicale éclectique à tendance caribéenne. Au programme des festivités, plusieurs DJs seront en charge de mettre l’ambiance : les locaux avec Tryss, Maestro et Wiwi, sans oublier Kopp de Martinique et Chimik de Guadeloupe. Les deux têtes d’affiche de cette Shatta Summer {R}evolution Beach Party seront sans nul doute VJ Ben, qui nous vient également de Guadeloupe et dont la renommée internationale n’est plus à prouver, et le showcase des Tolly Boy’s, inventeurs du bouyon saint-martinois, artistes originaires de Sandy Ground et actifs sur la scène musicale depuis 2015. L’objectif de Mad Events en maintenant ce format mêlant DJs et showcase est de faire venir des artistes qui ne se sont encore jamais produits sur le territoire tout en permettant au public de jouir d’une expérience musicale inédite. Pour la Shatta Summer {R}evolution Beach de ce 16 juillet, les participant.e.s devront se vêtir de leur plus joli bikini ou maillot blanc. Si chaque beach party de Mad Events est toujours haute en couleurs, ce sera le blanc qui sera mis cette fois à l’honneur. De nombreuses animations et surprises attendent encore le public, comme, entre autres, une série de « crazy contest » avec des cadeaux à la clé. Et pour les plus audacieux, un taureau mécanique sera accessible gratuitement de 15h à 17h. Celui ou celle qui parviendra à y rester le plus longtemps décrochera un prix. Les packages VIP sont disponibles sur la page Instagram de Mad Events et les préventes au prix de 15$ sont à acheter au Roxxy Beach, chez Jules au Jordan Village, au QG d’Orient Bay, au Platinum Room à Maho Reef, au Zoulou à Marigot et à Buzz à Hope Estate. 20$ le jour même, sur place. Rendez-vous le samedi 16 juin au Roxxy Beach dès midi, tout en blanc et les pieds dans l’eau, pour fêter comme il se doit la Shatta Summer {R}evolution Beach Party. _Vx

Infos et réservations : +1 (721) 520 2001

reservations@roxxybeach.com

Instagram : madevents.sxm

Instagram : roxxybeachsxm

