Violences réciproques au sein d’un couple lors d’une dispute

Le 10 mai l’année dernière, un couple se dispute à son domicile. La femme veut regarder le téléphone portable de son compagnon, celui-ci refuse et c’est le début d’une altercation entre eux. Il l’attrape par les cheveux, tente de l’étrangler. Pour se défendre, elle saisit un couteau de cuisine et porte deux coups à son compagnon, l’un dans le flanc et l’autre dans la cuisse.

L’homme se rend au centre hospitalier pour se faire soigner. Les médecins vont prévenir les gendarmes de l’admission d’un patient blessé par arme blanche. Une enquête de gendarmerie est ouverte à l’issue de laquelle les deux protagonistes vont être poursuivis en justice.

AM et YC, âgés respectivement de 30 et 20 ans étaient convoqués jeudi devant le tribunal de proximité de Saint-Martin mais ne sont pas venus. Ils ont été jugés en leur absence. Le dossier est composé de leurs déclarations et de leur certificat médical. AM a une ITT de 30 jours et YC présente notamment des traces de coups (hématomes) au visage, au cou et aux mains.

AC a déjà été condamné à huit reprises depuis 2008 dont quatre fois par le tribunal pour enfant, principalement pour vol avec violence.

Le parquet a requis une peine d’un an de prison avec sursis à l’encontre de YC et d’un an de prison avec une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans à l’encontre de son compagnon AM.

Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné YC à une peine de six mois de prison avec sursis et à AM à une peine de six mois de prison et à une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans. (soualigapost.com)