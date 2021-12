JUSTICE : Les anciens comptable et manager d’une compagnie d’assurance reconnus coupables d’abus de confiance

Deux anciens salariés d’une compagnie d’assurance – un comptable et le manager – ont comparu en septembre devant le tribunal de proximité de Saint-Martin pour abus de confiance, escroquerie et complicité d’escroquerie. Chacun avait une carte bancaire de la société et l’ont utilisée à des fins personnelles ; ils avaient largement dépassé le seuil de dépenses autorisées.

Il était reproché au comptable d’avoir détourné près de 136 580 euros pour régler des dépenses personnelles et au manager d’avoir réalisé des retraits en espèce sans justificatif (29 500 euros) ainsi que d’avoir réglé des soirées dans de clubs de divertissements pour adultes pour un montant de près de 29 200 euros à des fins personnelles. Le jugement avait été mis en délibéré au 25 novembre. Le tribunal a relaxé le manager des faits de complicité d’escroquerie mais l’a reconnu coupable d’abus de confiance.

Une peine de huit mois de prison avec sursis et à une amende de 10 000 euros ont été prononcées à son encontre. Quant au comptable, il a été condamné à dix-huit mois de prison dont douze assortis d’un sursis, à une amende de 15 000 euros et à une interdiction d’exercer la profession de comptable pendant deux ans.

Le tribunal a également reçu la constitution de partie civile de la compagnie d’assurance et a ordonné au manager de verser 67 224 euros de dommages et intérêts et au comptable 156 000 euros tous préjudices confondus.