Journée nationale de lutte contre le harcèlement : De nombreuses actions mises en place dans les écoles primaires et établissements du 2d degré 

Cette journée de mobilisation qui s’est tenue le jeudi 18 novembre dernier a été l’occasion de rappeler combien la prévention et la lutte contre le harcèlement sont fondamentales pour permettre aux élèves d’avoir une scolarité épanouie dans le cadre de l’École de la République.

De trop nombreux enfants et adolescents souffrent au quotidien de brimades, de moqueries, de mises à l’écart voire de violences physiques.

Détecter les harcèlements, libérer la parole, permettre aux victimes de trouver l’aide nécessaire faisaient partie des buts de cette journée.

De nombreuses actions ont ainsi été mises en place, aussi bien dans les écoles primaires que dans les établissements du second degré de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Des interventions de prévention ont été menées dans de nombreuses classes, avec la participation des assistantes sociales, des psychologues scolaires, des EMAS (Equipiers Mobiles Académiques de Sécurité), de la MPF (Maison de Protection des Familles, ex BPDJ), de la Croix-Rouge et du médiateur scolaire.

Pour de plus amples informations et de nombreuses ressources, le Service de l’Education Nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin vous invite à consulter la plateforme dédiée à la lutte contre le harcèlement dans les Iles du Nord : https://padlet.com/joellemariefrancillette/ecf03p9zz5envk43

A noter également, les deux numéros verts mis en place par le Gouvernement :

Pour les signalements de harcèlement : le 3020

Pour les faits de cyber–harcèlement : le 3018