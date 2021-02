Eau potable : « Deux semaines très compliquées fin mars et fin avril » sont annoncées par la Saur et la COM

En 2019, l’établissement des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin (EEASM) a entamé la réhabilitation de l’usine de production d’eau de la partie française située à Galisbay. Ces travaux visent à remettre à niveau les installations mises en place en 2006 et optimiser la production d’eau.

L’état de vétusté des équipements rend urgent ce chantier. La panne survenue fin décembre 2020 entre les fêtes de fin d’année a prouvé la nécessité de ces travaux : «l’usine est l’unique structure qui produit l’eau potable à Saint-Martin, en cas de problème, c’est l’ensemble de la production et de la distribution qui est affecté», explique la Saur qui assure l’exploitation et la gestion du site depuis 2018.

La réhabilitation de l’usine a déjà débuté «et jusqu’alors ont été entrepris des travaux qui ont occasionné peu de gêne pour les consommateurs », commente le président de la Collectivité lors d’une visite des équipements mercredi. Et ainsi de prendre des pincettes pour annoncer que les usagers vont devoir vivre deux semaines de travaux «très compliquées ». En d’autres termes, pendant une semaine fin mars et une autre fin avril, la distribution de l’eau va être interrompue par tranche de 24 heures et par secteur. «Nous communiquerons en amont le planning des coupures », confie la Saur qui, avec les services de l’EEASM, ont concerté les acteurs socioéconomiques afin d’élaborer ces plannings et ainsi gêner le moins possible les consommateurs.

«Le centre hospitalier sera toujours alimenté», a assuré le président de la COM.

«Cette période va être difficile mais ces travaux sont nécessaires pour remettre en état l’usine et optimiser la production d’eau», veut faire comprendre Daniel Gibbs.

Durant cette période, il sera demandé aux abonnés de faire attention à leur consommation. «Lorsque l’eau sera remise temporairement, si les clients consomment trop d’eau, cela aura des répercussions sur le reste de la distribution et le stock», explique la Saur.