Sécurité routière : Amis motards à Saint-Martin, soyez prudents sur la route !

Chaque année à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, il y a en moyenne 7 jeunes entre 14 et 24 ans qui perdent la vie à moto.

Plus petite et souvent placée dans les angles morts, une moto est toujours moins visible qu’une voiture. Les autres usagers sont surpris de voir surgir un deux roues à un carrefour, entre les files ou dans un virage. Un comportement irrespectueux des autres et une attitude inconsciente sur la route (vitesse, acrobaties, dépassement intempestifs…) signifie que le conducteur n’a pas la maturité nécessaire pour utiliser une moto. La conduite en deux roue implique de faire preuve de civisme, pour soi ainsi que pour les proches.

Que dit la réglementation ?

Votre véhicule doit obligatoirement être muni de :

• Un ou deux feux de croisement à l’avant ;

• Un ou deux feux stop et un catadioptre rouge à l’arrière ;

• Un ou deux feux de position et de route ;

• Des indicateurs de direction ;

• Un éclairage de la plaque minéralogique arrière.

L’équipement du conducteur :

• Portez-en priorité du clair, du fluo, du visible etc. Même si les équipements de moto sont souvent proposés en noir, il existe des modèles de blousons clairs ou fluos. De la même manière pour les casques, n’hésitez pas à choisir un modèle qui se voit : tous les fabricants en proposent maintenant dans leur gamme.

• Si vos équipements ne sont pas munis de bandes réfléchissantes, n’hésitez pas à en rajouter et à utiliser des brassards réfléchissants.

• Important, le port d’un le gilet de haute visibilité, est obligatoire en cas d’urgence. Dès que le cyclomotoriste ou le motocycliste descend de son véhicule, il doit le revêtir, comme le font les automobilistes. Vous devez donc toujours en avoir un : dans l’emplacement de la boite à outils, dans votre top-case ou sacoche ou dans une poche de votre blouson et le revêtir au plus vite en cas d’accident ou d’arrêt d’urgence.

• N’oubliez pas votre passager. Afin d’être bien visible pas les autres conducteurs, il est important d’équiper son passager de bandes réfléchissantes ou d’un gilet réfléchissant. En effet, en étant derrière vous, le passager peut rendre invisible vos propres éléments rétro-réfléchissants.

L’équipement de la moto :

Les couleurs claires sont conseillées pour la moto. La couleur attire l’œil des autres usagers qui seront plus enclins à vous voir.

Autre aspect important : les feux. N’oubliez pas que vous devez avoir vos feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

En plus du phare avant obligatoire, il est conseillé d’ajouter des feux de brouillard, bien utiles quand la visibilité diminue, notamment en raison de la météo.

Vérifiez que vos feux sont homologués (art. R313-1 et suivants) et assurez-vous régulièrement qu’ils sont propres et qu’ils fonctionnent correctement.

L’IMPORTANCE DU CLIGNOTANT

La panne d’un clignotant en deux-roues motorisé constitue un réel danger. La vérification de leur bon fonctionnement est donc à inclure donc dans son check-up quotidien. Il ne faut pas hésiter à prévenir tout usager d’un deux-roues motorisé qui serait dans cette situation de panne : ce serait tout autant agir pour sa sécurité que pour la vôtre, tout changement de direction étant générateur de danger sur la route.

À noter : Dans une majorité d’accidents impliquant un motard et un tiers, le conducteur du véhicule adverse déclare : « je n’ai pas vu la moto ».

L’attitude sur la route : Cette absence de détection est relevée dans près des deux tiers des accidents impliquant une voiture et un deux-roues motorisé.

Sur la route :

• circulez dans le tiers de voie qui vous procure le plus de visibilité et des marges de sécurité ;

• il est indispensable d’établir un contact visuel avec les autres conducteurs. Sinon, présumez TOUJOURS qu’ils ne vous ont pas vu ET, dans le doute, réduisez TOUJOURS votre vitesse ;

• Évitez de vous trouver dans les angles morts des autres véhicules.

LA ROUTE N’EST PAS UN CIRCUIT, ELLE SE PARTAGE.