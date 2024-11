VIE LOCALE : Une extension pour le cimetière de Cul-de-Sac

Le Conseil Territorial de Saint-Martin votait jeudi dernier à l’unanimité l’extension du cimetière de Cul-de-Sac. Une décision cruciale face à la saturation des six cimetières présents sur le territoire, dont celui de Cul-de-Sac, désormais incapable d’accueillir de nouvelles sépultures.

Depuis 2015, on compte en moyenne plus de 100 décès annuels, un chiffre qui a atteint 160 en 2024. L’extension à Cul-de-Sac constitue ici la solution la plus rapide et adaptée, grâce à une parcelle adjacente appartenant déjà à la collectivité. La seconde parcelle nécessaire appartient au Conservatoire du Littoral. Le projet prévoit plusieurs innovations pour optimiser l’espace : des caveaux superposés, des carrés réservés aux urnes cinéraires (cavurnes), des espaces cinéraires, ainsi qu’un colombarium. Avant sa mise en œuvre, le projet sera soumis à une enquête publique. Les habitants et le conseil de quartier pourront s’exprimer, et leur avis sera pris en compte dans la décision finale. Par ailleurs, une demande d’autorisation préfectorale sera nécessaire en raison de la proximité du cimetière avec des habitations, en conformité avec la réglementation française. Le Conseil Économique, Social et Culturel (CESC) a également souligné l’importance de cette initiative pour répondre aux attentes de la population, tout en rappelant les problématiques liées à l’absence de titres pour certaines sépultures, une pratique à régulariser dans le futur. Avec cette décision unanime, Saint-Martin amorce une réponse concrète à une problématique urgente, tout en préservant le lien fort entre la mémoire collective et les traditions funéraires locales._Vx