SOCIÉTÉ : Mobilisation pour l’emploi des personnes en situation de handicap

À l’occasion de la 28ème Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH), France Travail et Cap Emploi se mobilisent pour encourager l’inclusion professionnelle dans les Îles du Nord, avec une action ciblée sur Saint-Martin ce vendredi 22 novembre.

L’action phare à Saint-Martin intitulée «Les rencontres du handicap» qui se tiendra à la CCISM de 8h à 13h, vise à sensibiliser davantage les employeurs aux avantages et aménagements possibles pour favoriser l’inclusion, tout en mettant à disposition des outils et un accompagnement personnalisé pour les demandeurs d’emploi. Cette matinée comptera des intervenants issus de la médecine et de l’inspection du travail, la CGSS, AGEFIPH, France Travail, Cap Emploi, ainsi qu’un chef d’entreprise et un salarié. Les rencontres du handicap vous permettront d’échanger avec plus de 15 organismes et institutions pour obtenir des réponses sur l’employabilité, les formations disponibles, et les ressources pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. Fort d’un partenariat entre la CCISM, France Travail – Cap Emploi, la Collectivité et la préfecture, cet évènement proposera également un pitch focus entreprises et une table ronde d’une heure sur le maintien dans l’emploi. En 2023, 911 personnes en situation de handicap ont accédé à un emploi grâce aux dispositifs de France Travail et Cap Emploi, dont un tiers sur des contrats durables. Cependant, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap reste faible, atteignant seulement 2,38 % dans le secteur privé et 3,32 % dans le public en 2024. _Vx

Inscriptions : https://bitly.cx/n8rFAx