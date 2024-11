ÉCONOMIE : Succès pour le Salon des Travailleurs Indépendants à Saint-Martin 

Les 14 et 15 novembre, le deuxième “Salon des Travailleurs Indépendants” organisé par la CCISM et la CGSS a rassemblé près de 150 participants autour de rendez-vous individuels, masterclass et réunions d’information. Cet événement, en partenariat avec des acteurs comme la CAF, France Travail et le Centre des Finances Publiques, a mis en lumière l’importance d’accompagner les indépendants de Saint-Martin.

Pour le directeur de la CCISM, Julien Bataille, ce salon franchit un cap en répondant aux besoins spécifiques des travailleurs indépendants. En s’articulant autour de deux temps forts à savoir les rendez-vous individuels et les sessions collectives, il comptabilise 90 participants qui ont bénéficié de conseils personnalisés et 77 participants ayant assisté à des ateliers sur des thèmes pratiques comme les droits, la santé ou la retraite. La plupart de ces événements étaient d’ailleurs complets. Angeline Laurence, conseillère territoriale et technique à la CCISM, a salué l’engagement des indépendants : «Être indépendant, c’est faire preuve d’audace et d’adaptabilité. Ce salon leur donne les outils pour mieux exercer leur activité tout en valorisant leur rôle dans notre économie.»

Partenaires et perspectives

Divers partenaires, dont le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), étaient présents pour répondre aux interrogations des participants. Avec plus de 8 000 indépendants sur l'île, ce type de salon est indispensable pour soutenir ce pilier essentiel de l'économie locale. Les organisateurs envisagent déjà d'étendre ce format avec des actions régulières pour continuer à accompagner ces entrepreneurs courageux et dynamiques.