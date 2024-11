FORMATION : Découverte de L’Atelier au cœur de Quartier d’Orléans

Le tiers-lieu L’Atelier, porté par les Compagnons Bâtisseurs et ses 5 partenaires, a ouvert ses portes lors d’une après-midi dédiée à la célébration et à la découverte. Situé à Quartier d’Orléans, cet espace d’expérimentation sociale et économique se veut un levier d’innovation et de solidarité pour répondre aux défis locaux.

Conçu comme un lieu de partage et de co-construction, L’Atelier est d’abord un espace de rencontres pour renforcer les liens communautaires, d’accompagnement social et professionnel, de développement personnel et technique, et d’innovation. «L’Atelier, c’est un espace pour faire vivre les ambitions et les idées de tout un chacun», déclarait Maé Bridier, directrice des Compagnons Bâtisseurs.

Ce tiers-lieu de formation a vu le jour grâce à une étroite collaboration avec Fore IDN, Jielle Formation, la CCISM, Initiative Saint-Martin Active et l’Adie, dans le cadre de l’appel à projets DEFFINOV, et le soutien de la préfecture, la COM et la Semsamar. Parmi les activités proposées lors de l’avant-première, les visiteurs ont pu explorer des ateliers variés : menuiserie, jardinage, sensibilisation à l’illettrisme et à la gestion des déchets, ou encore une « toile des vœux » pour imaginer un avenir meilleur pour le quartier. Des stands consacrés à l’entrepreneuriat et à la micro-certification ont également permis de découvrir les multiples opportunités qu’offre L’Atelier. La soirée s’est clôturée en musique avec le Today’s Band, tandis que les visiteurs imaginaient ensemble le futur de ce lieu d’échange et de création. Une inauguration officielle est prévue dans les semaines à venir, promettant de nouvelles perspectives pour ce tiers-lieu unique à Saint-Martin. _Vx