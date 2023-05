FORMATION PROFESSIONNELLE : Le Pass Formation accessible à Saint-Martin !

La Collectivité instaure le Pass Formation sur son territoire en partenariat avec la Mission Locale et Pôle Emploi. Ce dispositif contribue au financement d’actions individuelles de formation en complément ou en l’absence d’offre de formation collective programmée en faveur des demandeurs d’emploi.

Le dispositif est financé à hauteur de 85% par le Fonds Social Européen (FSE), sur les crédits du Programme 2021-2027. 100 Pass Formation seront délivrés sur l’année 2023. A travers le Pass Formation, la Collectivité crée un nouveau dispositif de financement en faveur de la formation individuelle, qui offre une véritable valeur ajoutée par rapport à l’existant, en donnant plus de souplesse dans la mise en œuvre, une prise en charge de la totalité des frais pédagogiques et la mise en place d’une rémunération pour les bénéficiaires de formations. La Collectivité, dans son rôle de chef de file de la formation professionnelle, propose ainsi un nouvel outil s’appuyant sur un partenariat avec des opérateurs en charge du conseil en évolution professionnelle. Le dispositif s’appuie sur une liste de domaines professionnels et de métiers, actualisés et définis en concertation avec les socioprofessionnels, répondant aux besoins du territoire. Conventionnés à cet effet, le Pôle emploi et la Mission locale seront les prescripteurs de ce dispositif.

En 2023, 100 financements d’actions individuelles de formation seront proposés par la Collectivité, dont 70 seront délégués à Pôle Emploi pour un montant de 560 000 € et 30 à la Mission locale de Saint-Martin pour un montant global de 240 000 €. Le montant plancher individuel pour chaque demande de financement de formation est fixé à 8 000 € et déplafonné pour les bénéficiaires de moins de 26 ans, pour un budget global de 800 000 €.

60 vues totales, 60 vues aujourd'hui