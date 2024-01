FORMATION : Bientôt un Call Center de la Semsamar à Saint-Martin

La Semsamar et LB Développement Outre-Mer, en collaboration avec la Mission Locale, ont uni leurs forces afin de contribuer à la formation et à l’emploi des jeunes à Saint-Martin. Dans le cadre de la création du Call Center de la Semsamar à Quartier d’Orléans, une convention de partenariat tripartite pour la formation de 10 jeunes en alternance a été signée ce mardi 9 Janvier en salle de conseil à Marigot.

La Semsamar, Société d’Économie Mixte de Saint-Martin représentée par son président Alain Richardson, est fière d’annoncer son partenariat stratégique avec LB Développement Outre-Mer, représentée par son directeur Laurent Robillard et le chef de projet Loïk Louisy-Louis, en faveur de la formation et de l’emploi à Saint-Martin. Cette initiative novatrice consiste en la création de 10 postes en alternance dans le cadre de l’ouverture du centre d’appel de la Semsamar, dédié à ses clients de Saint-Martin, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. Ce partenariat, fortement axé sur l’innovation et l’expérimentation dans le but de créer une filière d’excellence, représente un engagement significatif pour la jeunesse locale qui brille par son multilinguisme. Le projet, dans les bacs depuis un an et demi, se voit renforcé par l’intervention de la Mission Locale, représentée par son président Raphaël Sanchez, qui accueille les 10 apprentis depuis ce lundi 8 janvier 2024, début de la formation conseiller relation client à distance. L’apprentissage déménagera mi-février à Quartier d’Orléans dans les locaux du nouveau centre d’appels et va durer un an. Au terme de la formation, les dix jeunes décrocheront leur titre professionnel validant les compétences acquises sur un marché en pleine expansion. L’association de la Semsamar qui joue ici son rôle d’entreprise citoyenne, du centre de formation LB Développement reconnu pour son expertise et la Mission Locale qui renforce les liens entre les apprentis et les opportunités promet une belle réussite du projet. En choisissant d’installer son premier call center Made in France à Saint-Martin au service de ses 14.000 clients locataires répartis sur quatre territoires, la Semsamar mise clairement sur les atouts de la jeunesse saint-martinoise. La vision à long terme de cette collaboration est d’établir un modèle reproductible et durable qui servira de référence pour d’autres initiatives similaires dans la Caraïbe.

Avec au départ entre 60 et 80 candidats, les dix apprentis, huit jeunes femmes et deux jeunes hommes, ont passé deux sessions de recrutement pour intégrer le projet et montrent une grande motivation à l’idée de devenir les premiers ambassadeurs dans le domaine. _Vx

380 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter