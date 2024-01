SANTÉ : Dr Felix Holiday, nouveau PDG du centre médical de Sint Maarten

Le ministre de la Santé publique, du Développement social et du Travail, Omar E. C Ottley, est ravi d’annoncer la nomination du Dr Felix Holiday au poste de directeur général (PDG) du centre médical de Sint Maarten (SMMC).

Le ministre Ottley a exprimé sa joie de recevoir les recommandations du conseil de surveillance, soulignant l’importance de cette nomination comme une étape importante dans l’histoire de SMMC, marquant une nouvelle ère de leadership et d’excellence dans les soins de santé. La sélection d’un nouveau PDG fait suite à un processus méticuleux et approfondi entrepris par le Conseil de Surveillance pour identifier le candidat le plus qualifié et le plus approprié pour ce rôle de direction crucial. Après de longues délibérations, le Dr Felix Holiday s’est imposé comme le candidat le plus remarquable, possédant les qualifications et le sens du leadership nécessaires. Compte tenu de l’absence significative d’un Directeur Général permanent au cours des cinq dernières années, le Conseil de Surveillance a abordé cette décision avec la plus grande prudence et un engagement significatif. Le processus de sélection a respecté les dispositions décrites à l’article 6, paragraphe 3, telles que détaillées dans les statuts de SMMC/SMGH. Le Conseil est convaincu que la vaste expérience et le dévouement du Dr Holiday envers les soins de santé contribueront de manière significative au succès continu de centre médical de la partie hollandaise. La nomination du Dr Holiday sera effective à compter du 1er février 2024 dans l’attente de la signature des contrats entre ce dernier et le Conseil de Surveillance. Conformément aux normes établies, le Conseil de Surveillance a initié une demande formelle d’approbation auprès du Conseil des Ministres. Cette demande a été portée au conseil par l’intermédiaire du ministre de la Santé publique, du Développement social et du Travail, Omar Ottley. Le conseil d’administration exprime sa gratitude à tous ceux impliqués dans le processus de sélection et exprime sa confiance dans la capacité du Dr Felix Holiday à conduire le SMMC vers une nouvelle ère d’excellence en matière de soins de santé.

