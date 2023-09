SINT MAARTEN / Gestion de crise : un exercice grandeur nature mené par les forces de l’ordre

La police de Sint Maarten (KPSM) a réalisé vendredi dernier une série d’exercices d’urgence et d’entraînement, en collaboration avec les Marines et divers autres organismes d’intervention d’urgence de l’île.

L’objectif majeur de cet exercice était d’améliorer la préparation et la coordination entre les premiers intervenants face à divers scénarios de crise. La formation complète comprenait des simulations dans la vie réelle, des exercices sur tablette et des capacités décisionnelles des équipes de direction pour tester le stress.

Plusieurs scénarios imaginés…

Les intervenants ont d’abord fait face à un scénario impliquant un véhicule occupé par des individus en possession d’armes à feu. L’exercice a mis à l’épreuve la réaction rapide et coordonnée des organismes d’application de la loi pour assurer la sécurité du public et des agents.

Un autre scénario difficile à gérer s’est déroulé impliquant un motard transportant un sac à dos soupçonné de contenir un engin explosif.

Les premiers intervenants ont dû évaluer et atténuer la menace tout en protégeant les civils. Enfin, dans une simulation réaliste d’un accident impliquant plusieurs véhicules, de multiples victimes ont été créées et divers services d’urgence ont été déployés pour gérer le grave incident, évaluer les blessures et fournir une assistance médicale aux victimes. Le succès de ces exercices n’aurait pas été possible sans le dévouement et la collaboration de tous les services d’urgence participants, des Marines et des bénévoles.

Ces initiatives sont essentielles au maintien et au renforcement des capacités d’intervention d’urgence des autorités, afin de s’assurer que l’île reste bien préparée à toute éventualité. _AF

