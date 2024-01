Prévision sargasses : Saint-Martin et Saint-Barthélemy en risque faible

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce 8 janvier 2024, Météo France maintient le niveau de risque à faible pour les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Peu de changement depuis le dernier rapport qui confirme l’accalmie des échouements, comme en attestent les prévisions sur les quatre prochains jours : les analyses des images satellite du 4 au 7 janviers deniers montrent peu de détections dans les mille premiers kilomètres à l’est de l’arc antillais pour la zone Antilles-Guyane. Hormis quelques filaments assez épars à l’est de Tobago et de la Barbade pris dans un flux d’est, pas ou peu de détection au large de la Guyane. Le risque d’échouement de sargasses reste également faible pour les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Sur les mêmes images satellitaires, une forte présence poussiéreuse rend l’analyse des détections particulièrement délicate. Néanmoins, quelques radeaux isolés sont visibles à l’est des îles du Nord. Pris dans un flux d’est à nord-est, ces derniers restent une faible menace pour les deux îles.

Des arrivages très ponctuels sur les rivages exposés au flux restent possibles durant cette semaine. Même constat concernant la tendance pour les deux prochaines semaines, risque d’échouement faible. La menace sur ces quinze prochains jours est limitée : les quelques détections autour de la Barbade sont prises dans un flux de secteur est dominant qui évacue vers les Grenadines et la mer des Caraïbes en restant au sud de Sainte-Lucie. Mais il reste possible que quelques radeaux ou filaments isolés remontent vers nos îles via le courant des Antilles. Météo France maintient donc la clôture actuelle de la saison. Les nombreux radeaux de sargasses détectés à l’est de l’arc antillais à un peu plus de 1000 kilomètres devraient concerner Saint-Martin et Saint-Barthélemy d’ici environ deux mois, février étant le mois de début de saison des échouements sur nos plages. _Vx

