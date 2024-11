DEGUSTATION : Les Champagnes Paillard à l’honneur au Goût du Vin

Mardi dernier, la boutique Le Goût du Vin a convié les amateurs de champagne à une soirée dégustation dédiée à la prestigieuse Maison Paillard, dont elle est l’importateur et distributeur exclusif pour l’ensemble des Petites Antilles.

Implantée à Bouzy, en Champagne, depuis plus de 200 ans, la maison Pierre Paillard est aujourd’hui dirigée par Antoine et Quentin Paillard, représentants de la huitième génération de cette famille de vignerons. Les origines de la famille remontent au début du XVIIIè siècle, lorsque les Paillard s’installent à Bouzy, près de Reims. En 1768, Antoine Paillard acquiert quelques arpents de vigne et devient vigneron, posant ainsi les fondations de cette maison familiale emblématique. Le vignoble de la maison Pierre Paillard s’étend sur 11 hectares exclusivement situés sur le prestigieux terroir Grand Cru de Bouzy. Ce sol crayeux, combiné à une exposition plein sud, confère aux pinots noirs produits ici une élégance et une identité inimitables, faisant honneur à l’héritage et au savoir-faire unique de cette maison d’exception.

Animée par l’enthousiaste Pierre-Jules Peyrat, cette dégustation a offert aux nombreux participants l’occasion de savourer les quatre cuvées emblématiques de la Maison Paillard. Mais l’événement ne s’est pas limité à la simple découverte gustative : il a également permis de plonger au cœur du processus de fabrication de ce vin d’exception, révélant les secrets d’un terroir unique et d’un savoir-faire ancestral. Une expérience enrichissante qui a su séduire et émerveiller tous les amateurs présents.

