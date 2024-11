RUGBY : Les Archiball fin prêts pour une nouvelle saison ! 

Ce samedi 23 novembre, les Archiball, équipe emblématique de rugby à Saint-Martin, reprennent du service pour la première journée du championnat de Guadeloupe 2024-2025. Un rendez-vous à ne pas manquer au Stade Bellevue, où ils affronteront le BRUC, vice-champion en titre.

Le coup d’envoi sera donné à 15h30, et l’équipe compte sur le soutien massif de tous les amateurs de rugby de l’île pour encourager les joueurs dans ce premier match crucial qui lancera la saison. Face à une équipe solide et expérimentée, les Archiball devront faire preuve de détermination pour débuter la saison sur une note positive. Avec une préparation rigoureuse et l’appui de leurs supporters, l’équipe de Saint-Martin est prête à relever le défi et à se démarquer dans ce championnat compétitif. Outre le spectacle sportif, l’événement promet une ambiance conviviale avec une buvette et des stands de restauration sur place. Une belle occasion de partager un moment de sport et de convivialité, tout en soutenant les joueurs qui portent fièrement les couleurs de Saint-Martin. Rendez-vous au Stade de Bellevue ce samedi à 15h30 pour une journée riche en émotions et en solidarité._Vx