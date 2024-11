ROTARY CLUB / Un événement festif et solidaire : la Let’s Dance BOAT PARTY 2024

Le Rotary Club de Saint-Martin Nord organise, le samedi 23 novembre 2024, sa célèbre soirée caritative, la Let’s Dance BOAT PARTY. À bord du bateau L’Explorer, cette soirée promet une ambiance festive et inoubliable, tout en soutenant une noble cause.

Les festivités débuteront à 19h00 avec l’embarquement à Simpson Bay, devant le restaurant Tap’n’Still. Dès 19h30, les participants vogueront sur les eaux paisibles du lagon de Simpson Bay, profitant d’une soirée animée par un DJ, de bouchées savoureuses, et d’une piste de danse conviviale. Cette édition se distingue par son thème «Chapeaux ou Lunettes», qui invite les invités à exprimer leur créativité et leur esprit festif. Un concours récompensera d’ailleurs les meilleurs looks de la soirée, tandis que des accessoires seront disponibles à bord pour ceux souhaitant se plonger pleinement dans l’ambiance. L’objectif principal de cette soirée est de collecter des fonds pour la Croisière du Lagon des Seniors, une initiative organisée par le Rotary Club le 7 décembre 2024. Cet événement gratuit offrira un moment de détente et de bien-être aux aînés de la communauté et à leurs accompagnateurs, témoignant de la solidarité du club envers les générations qui ont marqué l’histoire de Saint-Martin. En 2023, pas moins de 115 personnes avaient participé à cette croisière, un succès que le Rotary Club espère dépasser cette année grâce à la générosité des participants à la Boat Party (65€/$70 par personne). _Vx

Infos : +590 690 17 00 04 / contact@rcsmn.fr

Facebook : Rotary Club Saint-Martin Nord