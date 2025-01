MICRO-TROTTOIR : Et vous, quelles sont vos résolutions pour la nouvelle année ?

Bonne année ! 2025 vient de démarrer, et beaucoup se fixent de nouveaux objectifs pour se rapprocher de leurs rêves. Pour certains, le changement est la solution, quand pour d’autres, savourer l’instant présent suffit amplement.

Calvin (retraité) : J’ai toujours travaillé dans le domaine du sport. Alors, pour l’année qui arrive, comme pour toutes les précédentes, je vais continuer à œuvrer pour les athlètes saint-martinois et les accompagner au plus haut niveau. Je veux que Saint-Martin et ses habitants brillent à l’international. J’ai 80 ans mais je vais continuer autant que possible à mener des actions sociales et sportives.

Claudia (styliste) : Cette année je veux prendre soin de moi. J’aimerais commencer une routine quotidienne de soins de la peau. Je veux m’inscrire à des cours de pilates ou une autre activité dans laquelle je me sens à l’aise parce que je n’aime pas trop le sport. Et cette année, je veux absolument m’organiser pour retrouver ma famille en Espagne, le temps d’une semaine. Ça fait un an que je ne les ai pas vus donc ce sera ma priorité pour 2025.

Jean-Luc (garagiste) : Personnellement, je n’ai besoin de rien. Pourquoi vouloir toujours s’améliorer ou avoir plus ? Je suis heureux comme je suis et avec ce que j’ai. Mon garage marche très bien et je suis épanoui dans ma vie de famille. Et puis, de toute façon, nous ne savons pas de quoi demain sera fait alors à quoi bon se projeter avec de grands objectifs. Moi, je vis jour après jour et je fais au mieux.

Propos recueillis par LM

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter