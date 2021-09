Gastronomie : La cuisine saint-martinoise en guest star sur M6 !

Lundi 20 septembre à 18h40, M6 lance la saison 7 de son émission culinaire « Objectif Top Chef ». Belle opportunité pour Saint-Martin : la Friendly Island sera sous le feu des projecteurs avec la cheffe Laïla Freedom et sa Coconut Tart, dessert typique de notre patrimoine gastronomique !

La Coconut Tart de la pâtissière Laïla Freedom constituera le défi à relever par deux candidats de l’émission « Objectif Top Chef », invités à revisiter ce dessert emblématique de Saint-Martin pour convaincre Philippe Etchebest qu’ils peuvent poursuivre l’aventure. Le célèbre chef étoilé a en effet souhaité que son émission valorise la richesse et la diversité du patrimoine culinaire français, en invitant des producteurs locaux de tous horizons pour challenger ses candidats. C’est une vitrine exceptionnelle pour Saint-Martin : « Objectif Top Chef », qui offre à son vainqueur un ticket d’entrée pour l’émission culte « Top Chef », avait été suivie par 2,1 millions de téléspectateurs en moyenne lors de la saison 6.

L’Office de Tourisme de Saint-Martin se félicite de cette visibilité, fruit d’une stratégie de communication mise en oeuvre sur le marché hexagonal avec son partenaire Indigo France. Une formidable opportunité pour valoriser notre destination et faire découvrir les traditions locales à une heure de grande écoute. Voilà comment une Coconut Tart – et la noix de coco – se trouvent aux côtés d’un foie gras, d’un poulet de Bresse ou du miel de Corse pour challenger les concurrents d’« Objectif Top Chef » priés de retravailler ces classiques culinaires pour convaincre Philippe Etchebest.

« C’est un honneur de représenter Saint-Martin »

Laïla Freedom, cheffe privée et pâtissière dont l’entreprise est en plein essor, s’est récemment établie en métropole dans le Jura. Spécialisée dans la cuisine caribéenne, elle fait voyager les papilles de sa clientèle avec des plats traditionnels issus de Saint-Martin et d’autres îles ; elle transforme également avec brio des recettes de la cuisine française traditionnelle avec des saveurs exotiques.

La gastronomie n’a donc aucun secret pour notre pétillante ambassadrice qui avoue avoir dû défier sa timidité pour le tournage de M6 : « C’est un honneur de représenter Saint-Martin et je suis vraiment ravie de partager ma culture. Pourtant je ne suis pas du genre à me mettre en avant, j’ai dû aller un peu à l’encontre de ma personnalité, mais j’étais ravie de faire connaître ce plat qui représente tant et dont ma grand-mère m’a elle-même appris la recette ».

La version de la Coconut Tart proposée par Laïla à M6 est concoctée dans la plus pure tradition locale. Une recette qui fait mouche puisqu’il paraît que Philippe Etchebest a goûté… et apprécié !

L’Office de Tourisme vous invite donc à allumer vos téléviseurs lundi prochain pour savoir ce que le mythique dessert de la Friendly Island aura inspiré aux candidats d’Objectif Top Chef.