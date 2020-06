Loisirs : La CTOS ouvre un centre aéré pendant les grandes vacances

La Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS) organise un accueil collectif de mineurs dans hébergement, du 6 au 31 juillet 2020, de 8h00 à 15h30, du lundi au vendredi.

La Collectivité de Saint-Martin et la CTOS souhaitent par ce dispositif offrir aux enfants qui restent à Saint-Martin pendant les grandes vacances, la possibilité de profiter d’un centre aéré et d’activités sportives et culturelles pur occuper leurs journées.

• Les enfants seront accueillis dans deux lieux différents :

– Ecole Marie Amélie Leydet à Marigot/Concordia

– Ecole Jean Anselme à quartier Orléans

De nombreuses activités sont au programme : Chant, danse, visites et animations, travaux manuels et activités sportives, dans le plus strict respect des règles sanitaires.

Les modalités et les formulaires d’inscription sont à votre disposition sur le site Internet de la Collectivité de Saint-Martin : www.com-saint-martin.fr

Le dossier dument complété devra être retourné, avec les pièces obligatoires, au service des inscriptions, à l’annexe de la CTOS, immeuble Evelyna Halley, rue de Hollande à Marigot. Pour procéder à cette démarche, merci de prendre un rendez-vous au préalable en contactant le service au : 0590 27 94 84 ou 06 90 88 20 15.

Le service des inscriptions est ouvert de 8h00 à 15h00, du lundi au vendredi.

Le dossier d’inscription peut également être déposé dans la boite aux lettres de la CTOS, annexe de Marigot ou Grand-Case Millrum ou adressé par mail à : inscription@ctos-saint-martin.fr

• Les pièces à fournir :

– Copie d’une pièce d’identité

– Copie de la page vaccinations du carnet de santé

– Assurance en responsabilité civile

Le prix de la prise charge pour un enfant est de 25 € la semaine, 50 € la quinzaine, 100 € pour le mois complet, repas compris. Le règlement devra se faire sur rendez-vous en contactant le service des inscriptions de la CTOS au 0590 27 94 84 ou 06 90 88 20 15.