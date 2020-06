Les conseils de quartier satisfaits de la visite de la ministre des Outre-mer

Les représentants des conseils de quartier se disent «satisfaits» des annonces de la ministre des Outre-mer au sujet de la révision du plan de prévention des risques naturels (PPRN). Ils ont apprécié qu’Annick Girardin soit venue en personne à leur rencontre et les ait écoutés. Cela a permis d’apaiser les tensions.

Cependant, ils confient qu’ils seront attentifs et vigilants quant aux travaux qui vont être menés par les services de l’Etat et de la Collectivité pour rédiger le nouveau règlement du PPRN. Angèle Hodge, Isabelle Artsen et Cédrick André, représentants respectifs des conseils numéro 2, 3 et 4, veulent participer à ces travaux.

L’une des mesures sur laquelle ils veulent surtout se concentrer, est l’autorisation de reconstruction en zone rouge à la condition de fournir la preuve de la solidité du bâtiment par un architecte. Pour Angèle Hodge, Isabelle Artsen et Cédrick André la mesure risque d’être difficile à satisfaire. «Prendre un architecte coûte cher, c’est une prestation que les gens ne pourront pas se permettre. Il faut donc réfléchir à comment on peut faire», disent-ils tout en confiant être d’accord sur le principe de validation de la construction par un professionnel. (soualigapost.com)