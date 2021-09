Association : Des cours de danse gratuits proposés par Rhythm and Groove

L’heure est à la rentrée, et l’école de danse Rhythm and Groove ne déloge pas à la règle, la sienne est prévue ce lundi 20 septembre.

Pour marquer le coup, Deyon Bovell, directeur artistique, offre la possibilité à tout un chacun de s’essayer à la pratique de la danse pendant la première semaine de rentrée (du 20 au 25 septembre), et ce gratuitement. Les styles sont divers et variés : modern jazz, danse classique, afro fusion, danse africaine, zumba, street dance ou encore danse contemporaine, un large panel pour que chaque petit rat en devenir puisse découvrir sa spécialité. Au Rhythm and Groove dance studio, tout est question de passion, Deyon cite souvent la légende américaine de la danse et de la chorégraphie Martha Graham : « Great dancers are not great because of their technique, they are great because of their passion. » (« Les grands danseurs ne sont pas grands à cause de leur technique, ils sont grands à cause de leur passion. »). Cette citation a d’ailleurs profondément marqué Annaelle Maunier qui virevolte sur la piste de danse de l’association depuis l’âge de 3 ans et qui a gagné la médaille d’or élevée à la compétition de danse Turn It Up tenue aux États-Unis en mai dernier grâce à son époustouflante interprétation de danse contemporaine sur la chanson « Train wreck » de James Arthur. Si c’est à Deyon que l’on doit la chorégraphie, c’est bien Annaelle qui a choisi cette chanson à la grande charge émotionnelle. La jeune danseuse se l’est réappropriée pour exprimer à travers la danse toutes ses émotions liées à son attachement à l’île et des dommages encore très présents de l’après Irma. Fierté de l’école Rhythm and Groove, Annaelle a également décroché le titre de la meilleure élève pour l’année 2020/2021 en se plaçant dans le duo de tête, tous styles ou cours de danse confondus. Du haut de ses 10 ans, Annaelle a remporté une entrée à la prestigieuse école de danse Paris Marais pour un stage d’été sur le programme de virtuosité 2022. L’association Rhythm and Groove est décidément un vivier de talents, qui guide et encourage les élèves à donner le meilleur d’eux-mêmes. Et Deyon et son équipe ne s’arrêteront pas là car une nouvelle école de danse ouvrira ses portes à Quartier d’Orléans à partir de la Toussaint. En attendant, enfant à partir de 3 ans et adulte de tout âge, que vous ayez le rythme dans la peau ou non, dansons !

Infos : 06 90 22 04 00

https://www.facebook.com/dance.rhythmgroove