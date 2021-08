Jacob Desvarieux, leader du groupe antillais Kassav’ et pionnier du zouk, s’en est allé

Le guitariste guadeloupéen Jacob Desvarieux, décédé vendredi 30 juillet à Pointe-à-Pitre des suites du Covid-19, était l’un des fondateurs du groupe Kassav’, monument aux Antilles qui a connu un énorme succès dans les années 1980 en mélangeant des musiques locales pour créer un style, le zouk.

Agé de 65 ans, Jacob Desvarieux avait été hospitalisé le 12 juillet après avoir été contaminé par le coronavirus. De santé fragile depuis une greffe rénale, il avait été placé en coma artificiel, selon une récente déclaration de la production du groupe Kassav’, qui avait également annoncé l’annulation de tous les concerts prévus.

Les condoléances du président, Daniel Gibbs :

« Une figure incontournable de la musique, ambassadeur des Antilles dans le monde, s’est éteinte ce vendredi 30 juillet 2021 entraînant une vague de tristesse auprès des amateurs de zouk du Monde entier.

Co-fondateur, chanteur emblématique du groupe Kassav’ et musicien, Jacob a fait du zouk une musique respectée et chérie, durant 4 décennies.

A travers son talent, le groupe Kassav’ a rayonné bien au-delà de nos frontières et nos souvenirs de concerts resteront gravés dans nos mémoires et celles de ceux à travers le monde qui ont eu le privilège de le voir sur scène.

Il était l’un des plus grands ambassadeurs de la culture caribéenne et de la musique antillaise.

Nous sommes tous en deuil.

Sa voix reconnaissable entre toutes, son sens musical inné et sa sagesse légendaire ont inspiré plusieurs générations d’artistes à l’échelle internationale. Jacob Desvarieux restera une source de fierté et d’inspiration, solidement ancrée dans notre culture antillaise, dans le cœur des Guadeloupéens et de tout ceux à qui il a su transmettre l’amour de la musique et du zouk en particulier.

Nos condoléances attristées vont à sa famille, aux membres du groupe Kassav’ et tous ses proches.

Les Saint-Martinois s’associent à leur peine et ont une pensée émue pour ce grand artiste parti trop tôt.

Une étoile brille au firmament de notre patrimoine musical caribéen. Qu’il repose en paix et que son œuvre rayonne longtemps encore ».