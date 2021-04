Caraïbes : Encore une grosse explosion hier du volcan la Soufrière à Saint-Vincent provoquant l’effondrement du dôme et des coulées pyroclastiques

Hier, vers 4h15 du matin, le volcan la Soufrière à Saint-Vincent a connu une nouvelle grosse explosion provoquant au passage des coulées pyroclastiques le long des vallées et l’effondrement du dôme.

Le volcan la Soufrière à Saint-Vincent est toujours en éruption. Hier matin, vers 4 heures 15, une nouvelle grosse explosion a été observée. Selon les autorités de Saint-Vincent, cette nouvelle explosion a provoqué l’effondrement du dôme et des coulées pyroclastiques (nuées ardentes) le long des vallées sur la côte est et ouest. NEMO sur sa page Twitter a déclaré: « Les coulées pyroclastiques à La Soufrière, possible destruction et dévastation des communautés proches du volcan». Toujours selon NEMO, l’éruption actuelle de la Soufrière est similaire à celle de 1902. Elle pourrait causer davantage de dégâts dans les prochains jours.

Dimanche, un message avait été posté sur les réseaux sociaux par les autorités appelant aux personnes restées dans la zone rouge d’évacuer afin de se mettre à l’abri. Cette grande éruption était si puissante qu’elle a été aperçue sur le radar de Martinique. L’éruption pourrait durer encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Le Président de l’Autorité de l’OECS, Premier Ministre du Commonwealth de Dominique, Roosevelt SKERRIT, a organisé hier une réunion d’urgence de l’Autorité de l’OECS.

L’objectif est de discuter de la situation à Saint-Vincent-et-les-Grenadines avec l’éruption explosive du volcan La Soufrière, ayant entraîné l’activation de protocoles d’évacuation sur l’île et de définir l’aide appropriée.