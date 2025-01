SAINT-BARTH : La Croix-Rouge renforce l’accès aux soins

La Croix-Rouge française lance à partir du 15 janvier un dispositif mobile pluridisciplinaire de prévention et d’accompagnement à Saint-Barthélemy. Toutes les deux semaines, une équipe de professionnels des établissements médico-sociaux de Saint-Martin passera deux jours sur l’île afin de tenir des permanences en matinée et des actions “d’aller vers” l’après-midi seront assurées.

Ce dispositif s’articule autour de trois missions principales. D’abord, le rétablissement du lien social, grâce à une démarche d’« aller vers » les jeunes de 14 à 25 ans et les personnes isolées pour leur faciliter l’accès aux droits, aux biens et aux services essentiels. Ensuite, la prévention des addictions, avec une sensibilisation aux risques liés à l’alcool, au tabac ou à d’autres substances, ainsi qu’un accompagnement dans une démarche de réduction des risques. Enfin, la santé sexuelle et affective est au cœur des priorités, avec des services anonymes et gratuits pour la contraception et le dépistage. Ce jeudi 16 janvier, l’équipe sera présente au Centre médico-social de Gustavia, au 4 rue Auguste Nyman, de 9h à 15h30, pour répondre aux besoins de la population. Pour toute question, contactez le 0690 52 72 99 ou 0690 64 92 79. _Vx

