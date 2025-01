FOOTBALL / Des buts et des sourires : un samedi festif pour les jeunes talents

Ce samedi 11 janvier, le football était à l’honneur pour les jeunes de Saint-Martin avec le premier plateau U7-U9 de l’année, organisé par le Junior Stars Football Club et la Ligue de Football de Saint-Martin.

Cet événement a rassemblé de nombreux enfants issus des différents clubs de l’île : Junior Stars, Flamingo, Soccer Five, Phoenicks, Juventus, St Louis et Risc Takers.

La matinée, placée sous le signe du fair-play, a été marquée par un protocole de salutations entre les équipes avant et après chaque match, un geste fort dans un contexte où la montée de la violence interpelle. Ce rappel à l’esprit sportif a été salué par le directeur de la Ligue, qui a tenu à encourager la promotion des valeurs de respect et de camaraderie chez les plus jeunes.

Le terrain a vibré au rythme des matchs, où les petits champions ont démontré leur talent, leur passion et leur esprit d’équipe. Mais cette journée n’était pas seulement sportive, elle a également été festive ! Après les efforts, place au réconfort : la traditionnelle galette des rois a été partagée avec les enfants, éducateurs, parents et supporters. Offerte par les organisateurs, cette galette a permis de conclure l’événement dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Bravo et merci aux éducateurs, dirigeants, bénévoles et parents, sans qui cette journée n’aurait pu être un tel succès. Bravo également aux jeunes footballeurs pour leur engagement et leur enthousiasme. Vive le football et ses valeurs unificatrices ! _Vx

