Beach-Volley : Un grand tournoi 3×3 organisé samedi 26 février à la Baie Orientale

L’association « Believe to Achieve » présidée par David William organise ce samedi 26 février un grand tournoi de beach-volley à la Baie Orientale. Du grand spectacle en perspective !

Côté règlement, chaque équipe de trois personnes devra être composée obligatoirement de deux garçons et une fille.

Spectaculaire, athlétique et riche en rebondissements, le beach- volley séduit toute les générations et possède ce côté détendu qui lui vient de l’environnement dans lequel il évolue. Il est néanmoins un véritable sport qui nécessite de nombreuses qualités physiques et techniques. Le beach-volley est aussi très ludique. Ainsi, cela lui permet d’attirer autant des joueurs occasionnels novices, des familles que des joueurs confirmés.

Toutes les équipes désireuses de s’inscrire au tournoi du samedi 26 février (début des rencontres à 8h30) doivent se manifester avant le jeudi 24 février au 06 90 66 54 79. _AF

