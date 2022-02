Running : Les inscriptions pour la Saint-Martinoise » ont débuté !

Le samedi 12 mars prochain, l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin fêtera les 10 ans de « La Saint-Martinoise », course et marche 100% féminine.

Dix ans déjà ! Dix ans qu’à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, l’ASCSM a fait le choix de célébrer sportivement la Femme.

La Saint-Martinoise, c’est l’occasion de bouger, se faire plaisir, tout en s’amusant en relevant un défi : parcourir 5km à son rythme, et finir en disant « I did it ! »! Seule, entre copines, en duo mère fille de 15h30 à 18h, Let’s have fun !

La participation est de 10€. Les inscriptions sont possibles en ligne sur le site sport-timing-caraibes.com jusqu’au jeudi 10 mars 2022 à 16 heures.

Une licence FFA ou un certificat médical de non contre-indication pour la course à pieds en compétition sera exigé uniquement pour la course individuelle et mère fille.

Dans un souci d’organisation, l’ASCSM vous conseille de ne pas attendre le dernier moment pour vous inscrire.

La récupération des dossards et des tee-shirts sera effectuée le 11 mars 2022 de 13h à 18h au magasin Sporfit à Hope Estate, et le 12 mars 2022 de 8h à 12h à la Halle des Sports du stade JL. Vanterpool.

A noter que le mercredi 16 mars 2022, l’ASCSM propose aux jeunes filles de CM1, CM2, 6e et 5e issues des différents établissements scolaires de participer à « La Saint-Martinoise Girls » ! _AF

7 vues totales, 7 vues aujourd'hui