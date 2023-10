SOCIETE : La Cybersécurité, un sujet à ne pas prendre à la légère

En ce mois de la Cybersécurité, la CCISM se mobilise ce19 ocotbre à 18h pour accompagner les chefs d’entreprise du territoire dans leur transformation numérique et renforcer la sécurité de leur avenir digital.

Pourquoi parler Cybersécurité ?

La nécessité d’une transition numérique n’est plus une option, mais une impérieuse nécessité pour la prospérité économique. La transformation numérique permet d’améliorer l’efficacité, d’explorer de nouvelles opportunités et de rester compétitif sur le marché mondial. Cependant, cela s’accompagne également de défis de sécurité sans précédent. La CCISM est déterminée à guider les entreprises à travers ces défis et à les aider à mettre en place des mesures de cybersécurité robustes. « La CCISM s’engage à fournir aux entreprises les outils et les connaissances nécessaires pour prospérer dans l’ère numérique tout en garantissant la protection de leurs données qui comprend aussi les données clients. Notre programme pour le mois de la cybersécurité reflète notre dévouement envers le développement économique durable de notre territoire » explique Luciana Raspail, responsable administrative et appui aux entreprises CCISM

Le mois de la cybersécurité de la CCISM

Face à l’évolution rapide de l’environnement numérique, la CCISM s’investit pour aider les entreprises à naviguer dans cet univers complexe tout en préservant la sécurité de leurs données et de leurs opérations. Dans cette optique, un éventail d’initiatives est prévu tout au long du mois, comprenant des webinaires, un Guavaberry Networking spécial Cyber Sécurité, et la mise à disposition de fiches pratiques.

« L’objectif principal de nos actions est de sensibiliser les entrepreneurs à l’importance cruciale de la cybersécurité dans le monde des affaires moderne. Les attaques cybernétiques sont devenues monnaie courante, et aucune entreprise n’est à l’abri. Il est essentiel de comprendre les risques et de se préparer à les affronter» confie Oliver Gibbons, chargé d’accompagnement aux entreprises.

