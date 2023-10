TRAIL : Bientôt la Noctambule spéciale Halloween !

L’événement incontournable nocturne spécial Halloween organisé par la très dynamique association « Dream Of Trail » aura lieu le samedi 28 octobre prochain à Bellevue. Pensez à vous inscrire !

Comme à l’habitude, deux formats de course seront proposés à tous les participants : le 4km course et marche ouvert à tout public et le 8km course adultes, réservé aux sportifs plus habitués à pratiquer une activité régulièrement.

A n’en pas douter que les centaines de participants attendus le 28 octobre prochain feront preuve d’originalité dans la confection de leurs déguisements, Halloween oblige !

L’édition 2023 sera placée aussi sous le signe des enfants avec une séance maquillage pré-course et de nombreuses animations post-course.

Équipement requis obligatoire : baskets, une lampe (de préférence frontale) pour chaque participant y compris les enfants, eau, téléphone

Inscription uniquement en ligne sur :

www.sport-timing-caraibes.com

A noter que la remise des dossards s’effectuera le jour-même de la course à 18 heures, le départ des épreuves étant fixé à 19 heures. _AF

211 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter