ATHLETISME : Les Foulées de la Rentrée reportées au dimanche 9 octobre

Initialement prévues le dimanche 2 octobre, les Foulées de la Rentrée 2022 auront lieu finalement le dimanche 9 octobre prochain.

Le format de la course reste inchangé avec deux épreuves au programme : le 5 km dans le centre-ville de Marigot, et un challenge sur 2 km pour les jeunes et les adultes débutant la course à pieds. L’occasion pour les coureurs en herbe de se tester sur une courte distance.

A noter que les inscriptions auront lieu le samedi 8 octobre à la Halle des Sports du stade Jean-Louis Vanterpool. _AF

