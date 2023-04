BEACH-TENNIS : La famille Thiant vainqueure du BT 1000 mixte en Guadeloupe !

Le sport, c’est une affaire de famille. Frère et sœur se soutiennent, s’épaulent, s’affrontent… Mais gagnent aussi ensemble ! C’est le cas d’Alexandre et Amélie Thiant qui ont réalisé ensemble une très belle performance en remportant le tournoi BT 1000 mixte organisé les 15 et 16 avril derniers au Moule, en Guadeloupe.

Quand on parle de frangin et frangine au beach-tennis à Saint-Martin, difficile de ne pas penser à Alexandre et Amélie Thiant, espoirs N°1 dans leur discipline favorite.

Lors du BT 1000 qui s’est disputé au Moule, la famille Thiant a mis tout le monde d’accord en remportant haut la main le tournoi mixte face à la paire Laurent Rouquier et Christine Magnin (6/3).

Dans le tournoi double dames, Amélie Thiant, 17ème Mondial Junior et 12ème Française Sénior et sa partenaire Ines Glaude (FCBT) montent sur la troisième marche du podium après avoir gagné la petite finale contre Sabrina Goubard et Laurence Delaporte, 6/3, 6/4.

Dans un tableau très relevé (double messieurs), Alexandre Thiant, associé à Shetone Covini, a dû s’incliner au stade des quarts de finale.

Vainqueurs du double mixte, 3ème du double dames et quart de finaliste du double messieurs, Alexandre et Amélie Thiant peuvent être légitimement satisfaits de leur prestation respective réalisée dans le fief du Gwada Beach Tennis au Moule. De quoi ravir leurs parents, leurs premiers supporters ! _AF

